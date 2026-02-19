Трамп подчеркнул значимость личных отношений в международной политике

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 19 февраля, 2026
    • 18:53
    Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на первом заседании Совета мира заявил о поддержке ряда зарубежных лидеров и подчеркнул значимость личных отношений в международной политике.

    Как передает Report, об этом он заявил на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

    "Я хочу поблагодарить лидеров и высокопоставленных гостей, которые проделали долгий путь ради этой важной встречи, на которой мы сейчас находимся. Это здание было построено ради мира, и никто не знал, как его назвать. А потом его назвали в мою честь", - сказал Трамп.

    Трамп также выразил свою поддержку премьеру Албании Эди Рама, президенту Аргентины Хавьеру Милею, премьеру Венгрии Виктору Орбану, премьеру Японии Санаэ Такаити.

    "Я также поддержал премьер-министра Японии. У нее была напряжённая гонка, но она, вероятно, должна была победить - и победила с самым большим результатом в истории Японии. Так что она меня очень любит", - сказал американский лидер.

    Трамп особо подчеркнул, что безоговорочно поддерживает Венгрии Орбан в предстоящих выборах в Венгрии. "У него есть моя полная и безоговорочная поддержка на выборах. Не всем в Европе нравится такая поддержка, но ничего страшного. У вас скоро выборы, и я думаю, всё будет хорошо", - добавил он.

    Новость дополняется

    Лента новостей