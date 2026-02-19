Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев в Вашингтоне встретился "на ногах" с лидерами и официальными лицами ряда государств

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 19:06
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля в рамках первого заседания Совета мира, проходящего в Вашингтоне (США), встретился "на ногах" с лидерами и официальными лицами ряда государств, участвующих в мероприятии.

    Как сообщает Report, на встрече присутствовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент ФИФА Джанни Инфантино и другие официальные лица.

    Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует в заседании по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

    Последние новости

    19:38
    Президент Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:34

    Bloomberg: Макрон хочет создать коалицию для борьбы с цифровым доминированием США

    Другие страны
    19:33

    Вэнс поблагодарил Азербайджан и Армению за усилия в мирном процессе

    Внешняя политика
    19:29

    Анна Бордон: В среднесрочной перспективе темпы роста экономики Азербайджана стабилизируются на уровне около 2,5%

    Финансы
    19:28

    Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев и Пашинян жмут друг другу руки, что несет глубокий смысл

    Внешняя политика
    19:19

    Трамп заявил об установлении мира на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Трамп: Азербайджан и ряд стран внесли $7 млрд в Совет мира

    Внешняя политика
    19:12

    Трамп заявил "о хороших переговорах" с Ираном и пообещал ясность по сделке в ближайшие 10 дней

    В регионе
    19:09

    СМИ: США построят в Газе базу на 5 тыс. военнослужащих

    Другие страны
