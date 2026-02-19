Ильхам Алиев в Вашингтоне встретился "на ногах" с лидерами и официальными лицами ряда государств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля в рамках первого заседания Совета мира, проходящего в Вашингтоне (США), встретился "на ногах" с лидерами и официальными лицами ряда государств, участвующих в мероприятии.

Как сообщает Report, на встрече присутствовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент ФИФА Джанни Инфантино и другие официальные лица.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует в заседании по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.