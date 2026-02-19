Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 19:12
    Трамп заявил о хороших переговорах с Ираном и пообещал ясность по сделке в ближайшие 10 дней

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет "хорошие переговоры" с Ираном, отметив работу американских переговорщиков на фоне напряженной ситуации вокруг этой страны.

    Как передает Report, об этом заявил Трамп на первом заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне, касаясь деятельности американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    "У них были очень интересные встречи по вопросам, связанным с тем, что, как вы знаете, Иран сейчас является горячей точкой. Они встречаются и поддерживают хорошие отношения с представителями Ирана. Идут хорошие переговоры", - сказал Трамп.

    Президент Трамп подчеркнул, что за последние годы стало очевидно, что заключить по-настоящему содержательную сделку с Ираном непросто.

    "Нам нужно заключить именно содержательную сделку. Иначе происходят плохие вещи. Но нам нужна реальная, значимая договоренность", - сказал он.

    Трамп добавил, что ситуация с заключением соглашения с Ираном по ядерной программе станет более ясной в ближайшие 10 дней.

    "В течение, наверное, следующих 10 дней вы увидите, заключим ли мы сделку", - сказал он.

    Иран Дональд Трамп США ядерная сделка переговоры
    Лента новостей