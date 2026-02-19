Трамп заявил "о хороших переговорах" с Ираном и пообещал ясность по сделке в ближайшие 10 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет "хорошие переговоры" с Ираном, отметив работу американских переговорщиков на фоне напряженной ситуации вокруг этой страны.

Как передает Report, об этом заявил Трамп на первом заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне, касаясь деятельности американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"У них были очень интересные встречи по вопросам, связанным с тем, что, как вы знаете, Иран сейчас является горячей точкой. Они встречаются и поддерживают хорошие отношения с представителями Ирана. Идут хорошие переговоры", - сказал Трамп.

Президент Трамп подчеркнул, что за последние годы стало очевидно, что заключить по-настоящему содержательную сделку с Ираном непросто.

"Нам нужно заключить именно содержательную сделку. Иначе происходят плохие вещи. Но нам нужна реальная, значимая договоренность", - сказал он.

Трамп добавил, что ситуация с заключением соглашения с Ираном по ядерной программе станет более ясной в ближайшие 10 дней.

"В течение, наверное, следующих 10 дней вы увидите, заключим ли мы сделку", - сказал он.