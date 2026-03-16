    Йоргенсен: Возврат ЕС к импорту российских энергоносителей будет ошибкой

    На проходящем сегодня заседании Совета по энергетике страны ЕС обсудят пакет мер для улучшения ситуации в сфере энергопоставок на фоне повышения цен на мировом рынке.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    По его словам, у ЕС нет проблем с поставками энергоресурсов, однако повышение цен на них негативно сказывается на экономике стран-членов блока.

    Йоргенсен считает, что есть два варианта для решения ситуации: "Первый - ускорение внедрения возобновляемых источников энергии, для чего нужно существенно сократить сроки получения разрешений, а второй – тесная взаимосвязь между странами блока. Чем теснее мы связаны, чем сильнее наш энергетический союз, тем ниже будут цены".

    Еврокомиссар категорически отверг предложение лидеров некоторых стран ЕС, в частности премьер-министра Бельгии о пересмотре отношений с Россией в плане поставок нефти и газа.

    "ЕС решил отказаться от импорта российских энергоносителей, перед Рождеством мы приняли закон о запрете на импорт газа. Я также сказал, что мы выдвинем предложение о запрете на (импорт российской) нефть… Мы слишком долго зависели от энергоресурсов из России, что позволяло руководуству РФ шантажировать нас с помощью энергетики… Было бы ошибкой повторять то, что мы делали в прошлом", - заявил Йоргенсен.

    Он отметил, что сейчас в ЕС ситуация гораздо лучше, чем в 2022 году. В энергосистеме больше возобновляемых источников энергии, в целом диверсифицированы поставки, цены на электричество все меньше зависят от стоимости газа.

    Но в случае ухудшения ситуации необходим пакет краткосрочных мер для помощи государствам-членам, сказал еврокомиссар.

    Совет по энергетике ЕС Дан Йоргенсен
    Dan Yorgensen: Aİ-nin Rusiya enerji daşıyıcılarının idxalına qayıtması səhv olacaq
