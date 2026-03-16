Президент Украины Владимир Зеленский завтра посетит Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, информацию подтвердил министр обороны Королевства Джон Хили.

"Завтра мы будем рады приветствовать президента Зеленского в нашей стране", - сказал он в парламенте.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что скоро встретится с Зеленским, подчеркнув важность продолжения поддержки Украины.