Зеленский завтра посетит Великобританию
- 16 марта, 2026
- 19:54
Президент Украины Владимир Зеленский завтра посетит Великобританию.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, информацию подтвердил министр обороны Королевства Джон Хили.
"Завтра мы будем рады приветствовать президента Зеленского в нашей стране", - сказал он в парламенте.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что скоро встретится с Зеленским, подчеркнув важность продолжения поддержки Украины.
