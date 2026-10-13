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    Трамп: Соглашение между США и РФ по дизтопливу нужно для мирового рынка

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 20:08
    Трамп: Соглашение между США и РФ по дизтопливу нужно для мирового рынка

    Соглашение между Соединенными Штатами и Россией по дизельному топливу необходимо для мирового рынка.

    Как передает Report со ссылкой на американские медиа, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    "Это сделка по дизелю не для нас. Это сделка для мирового рынка, потому что мировой рынок страдает от высоких цен", - сказал он, отметив, что "данная сделка помогла снизить цены".

    Отметим, что 9 октября Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого они также обсудили вопрос поставок нефтепродуктов. По словам Трампа, в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.

    На днях вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что российская сторона начинает снимать запрет на экспорт дизтоплива, и поставить в октябре 300 тыс. тонн дизеля, в ноябре - 500 тыс. тонн, в декабре - 1 млн тонн, а в перспективе довести этот объем до 3 млн тонн в месяц.

    Дональд Трамп Владимир Путин Дизельное топливо Соединенные Штаты Америки (США) Российская Федерация (РФ)
    Tramp: ABŞ və Rusiya arasında dizel yanacağı üzrə razılaşma qlobal bazar üçün zəruridir
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