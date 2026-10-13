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    Кос: Албания может вступить в ЕС до 2030 года при сохранении темпов реформ

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 20:57
    Кос: Албания может вступить в ЕС до 2030 года при сохранении темпов реформ

    Албания может вступить в Европейский союз до 2030 года, если сохранит нынешние темпы переговоров и реформ, а государства-члены продолжат поддерживать расширение.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции в Люксембурге по итогам конференции по присоединению Албании еврокомиссар Марта Кос.

    "Если динамика в государствах-членах будет такой же позитивной, как сегодня, то вступление до 2030 года вполне возможно", - сказала она.

    На конференции ЕС-Албания 13 октября стороны предварительно закрыли 20 главу переговоров о вступлении по промышленной политике и предпринимательству. Это четвертый кластер, закрытый Албанией за последние несколько месяцев. В июле была подведена черта под тремя.

    Кос отметила, что Албания входит в число стран, демонстрирующих наиболее заметный прогресс в евроинтеграции в этом году, поставив перед собой амбициозную цель закрыть все переговорные главы к концу 2027 года. Еврокомиссия поддерживает эту задачу, заявила она.

    "Чтобы достичь этой цели, Албания должна продолжать добиваться результатов, особенно в фундаментальных областях", - сказала Кос.

    Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Тирана рассчитывает как минимум удвоить число закрытых кластеров при поддержке ирландского председательства в Совете ЕС. При этом он признал, что прогресс нельзя оценивать исключительно по количеству завершенных этапов переговоров.

    "Прогресс измеряется прежде всего проведенными реформами, укреплением институтов и достигнутыми конкретными результатами", - сказал Рама.

    Он также отверг опасения относительно коррупции и прозрачности в стране, заявив, что Албания переходит от системы, контролируемой коррупцией, к системе, которая борется с ней.

    Министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн, как представитель председателя Совета ЕС, заявил, что рассчитывает на закрытие дополнительных переговорных глав до завершения ирландского председательства в конце декабря.

    Албания начала переговоры о вступлении в ЕС в 2022 году. Для вступления стране-кандидату необходимо завершить весь переговорный процесс и получить согласие государств-членов ЕС на последующих этапах.

    Вступление в Евросоюз Марта Кос Эди Рама Томас Бирн Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия
    Marta Kos: Albaniya islahat tempini qorusa, 2030-cu ilədək Aİ-yə qoşula bilər
    Marta Kos: Albania's EU membership by 2030 is entirely possible
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