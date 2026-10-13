Посол Бельгии вызван в МИД РФ

Посол Бельгии Мишель Жеребцофф вызван в МИД России.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

В МИД РФ сообщили, что Москва отвергает утверждения руководства этой страны о военных угрозах в адрес Европы.

"Москва призвала Брюссель снизить накал антироссийской риторики", - отметили во внежнеполитическом ведомстве.