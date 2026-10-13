Посол Бельгии вызван в МИД РФ
В регионе
- 13 октября, 2026
- 19:56
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Посол Бельгии Мишель Жеребцофф вызван в МИД России.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.
В МИД РФ сообщили, что Москва отвергает утверждения руководства этой страны о военных угрозах в адрес Европы.
"Москва призвала Брюссель снизить накал антироссийской риторики", - отметили во внежнеполитическом ведомстве.
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