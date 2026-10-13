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    Belçika səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 20:06
    Belçika səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Belçikanın səfiri Mişel Jerebtsoff Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.

    Rusiya XİN-dən bildirilib ki, Moskva bu ölkə rəhbərliyinin Avropaya qarşı hərbi təhdidlər barədə iddialarını rədd edib.

    "Moskva Brüsseli anti-Rusiya ritorikasının kəskinliyini azaltmağa çağırıb", - XİN-dən qeyd olunub.

    Rusiya XİN Belçika
    Посол Бельгии вызван в МИД РФ
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