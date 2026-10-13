Belçika səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb
Region
- 13 oktyabr, 2026
- 20:06
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Belçikanın səfiri Mişel Jerebtsoff Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.
Rusiya XİN-dən bildirilib ki, Moskva bu ölkə rəhbərliyinin Avropaya qarşı hərbi təhdidlər barədə iddialarını rədd edib.
"Moskva Brüsseli anti-Rusiya ritorikasının kəskinliyini azaltmağa çağırıb", - XİN-dən qeyd olunub.
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