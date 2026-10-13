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    В Загребе обсудили энергетическое сотрудничество Азербайджана и ЕС

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 20:54
    В Загребе обсудили энергетическое сотрудничество Азербайджана и ЕС

    На панельных дискуссиях X Международного энергетического форума в Загребе обсуждалось энергетическое сотрудничество Азербайджана и Европейского союза.

    Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов написал в соцсети X.

    По его словам, на панельных дискуссиях на тему "Энергетический и продовольственный суверенитет в эпоху деглобализации" основное внимание им было уделено сотрудничеству Азербайджана и Европейского союза в энергетической сфере, вкладу Баку в энергетическую безопасность Европы, активизации двусторонних контактов на всех уровнях, а также перспективам взаимодействия в области возобновляемой энергетики.

    Кроме того, обсуждалось растущее стратегическое значение Среднего коридора для укрепления транспортной связанности между Азией и Европой.

    Анар Иманов Азербайджан-ЕС Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Zaqrebdə Azərbaycan-Aİ enerji əməkdaşlığı barədə məlumat verilib
    Azerbaijani ambassador highlights energy cooperation with EU at Zagreb forum
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