В Загребе обсудили энергетическое сотрудничество Азербайджана и ЕС

На панельных дискуссиях X Международного энергетического форума в Загребе обсуждалось энергетическое сотрудничество Азербайджана и Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов написал в соцсети X.

По его словам, на панельных дискуссиях на тему "Энергетический и продовольственный суверенитет в эпоху деглобализации" основное внимание им было уделено сотрудничеству Азербайджана и Европейского союза в энергетической сфере, вкладу Баку в энергетическую безопасность Европы, активизации двусторонних контактов на всех уровнях, а также перспективам взаимодействия в области возобновляемой энергетики.

Кроме того, обсуждалось растущее стратегическое значение Среднего коридора для укрепления транспортной связанности между Азией и Европой.