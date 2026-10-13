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    Zaqrebdə Azərbaycan-Aİ enerji əməkdaşlığı barədə məlumat verilib

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 20:39
    Zaqrebdə Azərbaycan-Aİ enerji əməkdaşlığı barədə məlumat verilib

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə "Deqloballaşma dövründə Enerji və Qida Suverenliyi" mövzusunda keçirilən 10-cu Beynəlxalq Enerji Forumunun panel müzakirələrində Azərbaycan-Aİ enerji əməkdaşlığından bəhs olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xorvatiyadakı səfiri Anar İmanov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Çıxışımda əsas diqqət Azərbaycan-Avropa İttifaqı (Aİ) enerji əməkdaşlığına, Bakının Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfəyə, ən yüksək siyasi səviyyə də daxil olmaqla bütün səviyyələrdə ikitərəfli mübadilələrin artan intensivliyinə, bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərinə və Asiya ilə Avropa arasında bağlantıların gücləndirilməsində Orta Dəhlizin artan strateji əhəmiyyətinə yönəldilib", - səfir bildirib.

    Anar İmanov Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri
    В Загребе обсудили энергетическое сотрудничество Азербайджана и ЕС
    Azerbaijani ambassador highlights energy cooperation with EU at Zagreb forum
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