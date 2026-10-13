Пакистанская армия успешно испытала гиперзвуковую баллистическую ракету Fatah-2ER

Пакистанская армия успешно провела испытание гиперзвуковой баллистической ракеты увеличенной дальности Fatah-2 ЕR.

Как передает Report, об этом сообщает DAWN со ссылкой на сообщение Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR).

"Благодаря уникальной траектории полета и маневренности, она способна поражать цели с высокой точностью и преодолевать системы противоракетной обороны противника. Боевая система Fatah-2 ER с увеличенной дальностью действия еще больше расширит возможности армии по поражению целей на больших расстояниях", - сказано в сообщении.