Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
Наука и образование
- 13 октября, 2026
- 19:57
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил о важности изучения новых возможностей для расширения сотрудничества с Азербайджаном.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинского государственного университета (БГУ), об этом он сказал на встрече со студентами вуза.
Сисулит рассказал об усилиях своей страны по национальному развитию и повышению уровня жизни населения, а также преодолению тяжелых последствий войны.
В ходе встречи он ответил на вопросы студентов.
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