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    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ

    Наука и образование
    • 13 октября, 2026
    • 19:57
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил о важности изучения новых возможностей для расширения сотрудничества с Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинского государственного университета (БГУ), об этом он сказал на встрече со студентами вуза.

    Сисулит рассказал об усилиях своей страны по национальному развитию и повышению уровня жизни населения, а также преодолению тяжелых последствий войны.

    В ходе встречи он ответил на вопросы студентов.

    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ

    Тхонглун Сисулит Бакинский государственный университет (БГУ)
    Фото
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Фото
    Lao President meets students at Baku State University
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