Президент Лаоса встретился со студентами БГУ

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил о важности изучения новых возможностей для расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинского государственного университета (БГУ), об этом он сказал на встрече со студентами вуза.

Сисулит рассказал об усилиях своей страны по национальному развитию и повышению уровня жизни населения, а также преодолению тяжелых последствий войны.

В ходе встречи он ответил на вопросы студентов.