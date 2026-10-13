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    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    • 13 oktyabr, 2026
    • 19:46
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb

    Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulit Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) tələbələri ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a BDU-nun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Tədbiri açan BDU-nun rektoru Elçin Babayev Azərbaycanla Laos arasında dostluq münasibətlərinin uzun tarixə malik olduğunu, sovet dövründə çoxsaylı Laos gənclərinin Azərbaycanda təhsil aldığını vurğulayıb.

    O, BDU-nun Laosun aparıcı universitetləri ilə tərəfdaşlıq əlaqələri qurmaqda maraqlı olduğunu və təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkanların mövcudluğunu diqqətə çatdırıb.

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev çıxışında sovet dövründə 2 minə yaxın Laos vətəndaşının Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərində təhsil aldığını bildirib.

    E.Əmrullayev Laosdan olan gəncləri Azərbaycanda təhsil imkanlarından yararlanmağa dəvət edib, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantının yaratdığı imkanlardan danışıb, iki ölkənin universitetləri və elmi-tədqiqat müəssisələri arasında əməkdaşlığın, tələbə və akademik heyət mübadiləsinin genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Thonqlun Sisulit çıxışında ölkəsinin müharibənin ağır nəticələrinin aradan qaldırılması, milli inkişaf və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində səylərindən bəhs edib.

    O, Azərbaycan-Laos münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edərək, ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni imkanların araşdırılmasına toxunub.

    Görüş zamanı BDU-nun tələbələri Laos Prezidentinə suallar ünvanlayıb, Thonqlun Sisulit onların suallarını cavablandırıb.

    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb
    Laos Prezidenti BDU-nun tələbələri ilə görüşüb

    Thonqlun Sisulit Bakı Dövlət Universiteti (BDU) Azərbaycan-Laos münasibətləri
    Foto
    Президент Лаоса встретился со студентами БГУ
    Foto
    Lao President meets students at Baku State University
    MiniBoss
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