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    Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" одержал историческую победу над "Славией" - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    • 13 октября, 2026
    • 22:43
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанский "Сабах" провел очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, чемпион Азербайджана принимал на Бакинском олимпийском стадионе чешскую "Славию" и одержал победу со счетом 2:0.

    Первый гол на 49-й минуте забил Кахим Пэррис. На 88-й минуте отличился Джой-Лэнс Микелс.

    Эта победа стала первой для "Сабаха" на основном этапе Лиги чемпионов, а также первой в истории победой азербайджанских клубов над представителями Чехии.

    Напомним, в первом матче "Сабах" уступил в Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4. Следующую встречу команда под руководством Валдаса Дамбраускаса проведет 20 октября против дортмундской "Боруссии" (Германия).

    Начался матч II тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и чешской "Славией".

    Как сообщает Report, встреча проходит на Бакинском олимпийском стадионе.

    Матч обслуживает австрийский арбитр ФИФА Себастьян Гисхамер.

    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах одержал историческую победу над Славией - ОБНОВЛЕНО

    Лига чемпионов УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ФК Сабах ФК Славия
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