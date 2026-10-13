Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" одержал историческую победу над "Славией" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский "Сабах" провел очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана принимал на Бакинском олимпийском стадионе чешскую "Славию" и одержал победу со счетом 2:0.

Первый гол на 49-й минуте забил Кахим Пэррис. На 88-й минуте отличился Джой-Лэнс Микелс.

Эта победа стала первой для "Сабаха" на основном этапе Лиги чемпионов, а также первой в истории победой азербайджанских клубов над представителями Чехии.

Напомним, в первом матче "Сабах" уступил в Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4. Следующую встречу команда под руководством Валдаса Дамбраускаса проведет 20 октября против дортмундской "Боруссии" (Германия).

20:55

Начался матч II тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и чешской "Славией".

Как сообщает Report, встреча проходит на Бакинском олимпийском стадионе.

Матч обслуживает австрийский арбитр ФИФА Себастьян Гисхамер.