Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" одержал историческую победу над "Славией" - ОБНОВЛЕНО
- 13 октября, 2026
- 22:43
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Азербайджанский "Сабах" провел очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, чемпион Азербайджана принимал на Бакинском олимпийском стадионе чешскую "Славию" и одержал победу со счетом 2:0.
Первый гол на 49-й минуте забил Кахим Пэррис. На 88-й минуте отличился Джой-Лэнс Микелс.
Эта победа стала первой для "Сабаха" на основном этапе Лиги чемпионов, а также первой в истории победой азербайджанских клубов над представителями Чехии.
Напомним, в первом матче "Сабах" уступил в Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4. Следующую встречу команда под руководством Валдаса Дамбраускаса проведет 20 октября против дортмундской "Боруссии" (Германия).
Начался матч II тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и чешской "Славией".
Как сообщает Report, встреча проходит на Бакинском олимпийском стадионе.
Матч обслуживает австрийский арбитр ФИФА Себастьян Гисхамер.