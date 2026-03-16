Zelenski sabah Britaniyaya səfər edəcək
- 16 mart, 2026
- 20:09
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcək.
"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bunu krallığın müdafiə naziri Con Hili söyləyib.
"Sabah Prezident Zelenskini ölkəmizdə qarşılamaqdan şad olacağıq", - o, parlamentdə deyib.
Daha əvvəl Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Ukraynaya dəstəyin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq tezliklə Zelenski ilə görüşəcəyini bildirmişdi.
21:02
"Real" "Bavariya"nın üzvü Maykl Oliseni transfer etmək istəyirFutbol
20:59
Ermənistan müxalifəti baş nazir postuna Köçəryanın namizədliyini irəli sürübRegion
20:54
Tramp: İranda 7 mindən çox hədəfə zərbə endirilibDigər ölkələr
20:44
Türkiyə PA: İsrailin Məscidül-Əqsada ibadətə mane olması qəbuledilməzdirRegion
20:37
Masazırda 38 yaşlı qadın iynə vurulduqdan sonra ölübHadisə
20:23
Cevdet Yılmaz: Danışıqların alternativi müharibədirRegion
20:13
"Çelsi"nin futbolçusu Ris Ceyms bir neçə həftə meydanlardan uzaq qalacaqFutbol
20:09
Zelenski sabah Britaniyaya səfər edəcək
20:07
