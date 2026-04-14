    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb

    • 14 aprel, 2026
    • 22:53
    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, səfərdə Andorra ilə üz-üzə gələn Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

    Yığmanın heyətində Sevinc Cəfərzadə (15, 51) dubl müəllifi olub. Esra Manya (90+5) isə millinin üçüncü qolunu vurub.

    Qarşılaşma "Andorra la Vella" stadionunda keçirilib.

    Daha əvvəl Macarıstana uduzan yığma (0:1) Şimali Makedoniyanı (2:0) məğlub edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi hazırda C Liqasının 3-cü qrupunda 6 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Lider Macarıstanın 7, üçüncü sıradakı Şimali Makedoniyanın 3, sonuncu pillədəki Andorranın 1 xalı var.

    Azərbaycanın qadın millisi Dünya çempionatının seçmə mərhələsi Sevinc Cəfərzadə Andorra millisi Siyasət Əsgərov

    23:07

    Ukrayna və Norveç müdafiə tərəfdaşlığı haqqında bəyannamə imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:46

    Elçin Əmirbəyov və Jiri Brodski Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    22:30

    Mirzoyan və Kubilyus müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    22:19

    Vaşinqtonda İsrail və Livan səfirləri arasında görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:14

    Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Misir və Türkiyənin XİN rəhbərləri Ankarada regional məsələləri müzakirə edəcəklər

    Region
    22:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub

    Komanda
    21:51

    Masazırda iki qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:41

    Bakının bir sıra yollarında sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti