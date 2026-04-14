Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру в рамках отбора на ЧМ

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла команду Андорры в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2027 года.

Как сообщает Report, встреча на Национальном стадионе в Андорра-ла-Велье завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Сиясета Аскерова.

В составе азербайджанской сборной дублем отметилась Севиндж Джафарзаде (15, 51), еще один гол в свой актив записала Эсра Маня (90+5). Единственный мяч Андорры забила Тереза Морато на 12-й минуте.

До этого в рамках отбора на ЧМ сборная провела две игры, в которых проиграла Венгрии (0:1) и одолела Северную Македонию (2:0).

Напомним, что сборная Азербайджана в настоящее время занимает второе место в 3-й группе Лиги C, у нее в активе 6 очков. Лидирует в группе Венгрия (7 очков), третье и четвертое места занимают Северная Македония (3 очка) и Андорра (1 очко) соответственно.