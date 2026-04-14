Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру в рамках отбора на ЧМ

    • 14 апреля, 2026
    • 23:31
    Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла команду Андорры в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2027 года.

    Как сообщает Report, встреча на Национальном стадионе в Андорра-ла-Велье завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Сиясета Аскерова.

    В составе азербайджанской сборной дублем отметилась Севиндж Джафарзаде (15, 51), еще один гол в свой актив записала Эсра Маня (90+5). Единственный мяч Андорры забила Тереза Морато на 12-й минуте.

    До этого в рамках отбора на ЧМ сборная провела две игры, в которых проиграла Венгрии (0:1) и одолела Северную Македонию (2:0).

    Напомним, что сборная Азербайджана в настоящее время занимает второе место в 3-й группе Лиги C, у нее в активе 6 очков. Лидирует в группе Венгрия (7 очков), третье и четвертое места занимают Северная Македония (3 очка) и Андорра (1 очко) соответственно.

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb

    05:52

    Минобороны Великобритании обязали сэкономить £3,5 млрд в текущем году

    05:14

    ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

    04:45

    Япония выделит странам ASEAN на закупку нефти $10 млрд

    04:07

    CNN: Половина иранских ракет уцелела после американо-израильских ударов

    03:38

    Вэнс: США предлагают Ирану интеграцию в мировую экономику за отказ от ЯО

    03:20

    Азербайджан на сессии Исполнительного совета призвал к усилению эффективности ЮНЕСКО

    02:55

    WSJ: Европа планирует "операцию" в Ормузском проливе без США

    02:13

    Fox News: Трамп заявил, что операция против Ирана завершилась

    01:44

    Арагчи: Иран позитивно отреагировал на усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке

