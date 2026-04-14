    Andaman dənizində qaçqınlarla dolu gəmi qəzaya uğrayıb, yüzlərlə insan itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 14 aprel, 2026
    • 21:37
    Andaman dənizində qaçqınlarla dolu gəmi qəzaya uğrayıb, yüzlərlə insan itkin düşüb

    Andaman dənizinin Banqladeş sahilləri yaxınlığında gəmi qəzası nəticəsində qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla azı 250 nəfər itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dhaka Tribune" nəşri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, gəminin sərnişinləri Rohinca qaçqınları, eləcə də Banqladeş vətəndaşları olub. Gəmi Banqladeşin cənubunda yerləşən Teknaf bölgəsindən yola düşüb və Malayziya istiqamətində irəliləyib. İlkin məlumata görə, qəzaya səbəb gəminin həddindən artıq yüklənməsi, güclü külək və fırtına şəraiti olub.

    Hazırda axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılır.

    Banqladeşin Sahil Mühafizəsi bildirib ki, Çittaqonqdan İndoneziyaya gedən "MT Meghna Pride" gəmisi qəzaya uğramış trol gəmisindən doqquz nəfəri xilas edib. "The Daily Star" qəzetinin sağ qalanlara istinadən verdiyi məlumata görə, gəmidə 250-280 sərnişin olub. İddialara görə, gəminin insan alverçiləri sərnişinləri balıq və tor saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş dörd dar bölməyə məcbur ediblər və orada 25-30 nəfər boğularaq ölüb.

    Gəmi qəzası Banqladeş Malayziya
    При крушении судна с беженцами в Андаманском море пропали сотни человек
    Around 250 missing after Rohingya boat capsizes in Andaman Sea, UN agencies say

    23:07

    Ukrayna və Norveç müdafiə tərəfdaşlığı haqqında bəyannamə imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:46

    Elçin Əmirbəyov və Jiri Brodski Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    22:30

    Mirzoyan və Kubilyus müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    22:19

    Vaşinqtonda İsrail və Livan səfirləri arasında görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:14

    Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Misir və Türkiyənin XİN rəhbərləri Ankarada regional məsələləri müzakirə edəcəklər

    Region
    22:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub

    Komanda
    21:51

    Masazırda iki qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:41

    Bakının bir sıra yollarında sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti