При крушении судна с беженцами в Андаманском море пропали сотни человек

Как минимум 250 человек, в том числе женщины и дети, считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения в Андаманском море вблизи побережья Бангладеш.

По его данным, пассажирами судна являлись беженцы-рохинджа, а также граждане Бангладеш. Судно отправилось из района Текнаф, расположенного на юге Бангладеш, и следовало в направлении Малайзии. По предварительным сведениям, причиной затопления стали перегруженность судна, порывистый ветер и штормовые условия. В настоящее время ведётся поисково-спасательная операция.

Береговая охрана Бангладеш сообщила, что судно MT Meghna Pride, следовавшее из Читтагонга в Индонезию, спасло девять человек с потерпевшего крушение траулера. Согласно свидетельствам выживших, которые приводит издание The Daily Star, на борту было от 250 до 280 пассажиров. Торговцы людьми, которым принадлежало судно, как утверждается, силой затолкали пассажиров в четыре тесных отсека, предназначенных для рыбы и сетей, где от удушья погибло от 25 до 30 человек.