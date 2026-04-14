İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    • 14 aprel, 2026
    • 22:30
    Mirzoyan və Kubilyus müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Brüsseldə Avropa İttifaqının (Aİ) müdafiə və kosmos məsələləri üzrə komissarı Andryus Kubilyusla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatından məlum olur.

    Məlumata görə, söhbət zamanı Ermənistan və Aİ arasında tərəfdaşlığın fəal şəkildə genişlənməsi qeyd edilib:

    "Mirzoyan və Kubilyus son zamanlar fəal şəkildə inkişaf edən təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Ermənistan və Aİ arasında strateji tərəfdaşlıq proqramı əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər və imkanlar yaradıb".

    Ermənistan XİN-in məlumatına görə, tərəflər həmçinin regional hadisələri müzakirə ediblər. Mirzoyan Avropa komissarına Ermənistan və Azərbaycan arasında bərqərar olmuş sülhün daha da institusionallaşdırılmasına yönəlmiş işləri təqdim edib.

    Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi Ararat Mirzoyan Andryus Kubilyus Avropa İttifaqı (Aİ)
    Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны

    Son xəbərlər

    23:07

    Ukrayna və Norveç müdafiə tərəfdaşlığı haqqında bəyannamə imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:46

    Elçin Əmirbəyov və Jiri Brodski Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    22:19

    Vaşinqtonda İsrail və Livan səfirləri arasında görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:14

    Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Misir və Türkiyənin XİN rəhbərləri Ankarada regional məsələləri müzakirə edəcəklər

    Region
    22:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub

    Komanda
    21:51

    Masazırda iki qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:41

    Bakının bir sıra yollarında sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti