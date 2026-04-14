Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, это следует из заявления МИД Армении.

Согласно информации, собеседники с удовлетворением отметили активное расширение партнерства между Арменией и Евросоюзом.

"Мирзоян и Кубилюс обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которые в последнее время активно развиваются. Программа стратегического партнерства между Арменией и ЕС создала новые перспективы и возможности для сотрудничества", - отметили в ведомстве.

По данным МИД Армении, стороны также обсудили региональные события. Мирзоян представил еврокомиссару работу, направленную на дальнейшее институционализацию мира, установленного между Арменией и Азербайджаном.