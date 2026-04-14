Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub
Komanda
- 14 aprel, 2026
- 22:00
Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında "Naxçıvan"ı sınağa çəkən "Sabah" 106:74 hesablı qələbə qazanıb.
Xatırladaq ki, raundun əvvəlki matçlarında NTD "Neftçi"ni (97:94), "Ordu" "Gəncə"ni (108:106), "Abşeron Lions" "Şəki"ni (109:78) məğlub edib. 1/4 finalın ikinci oyunları aprelin 16-17-də keçiriləcək.
