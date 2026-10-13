Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Acwa подписала меморандум с монгольской компанией SSP по экспорту электроэнергии в КНР

    Энергетика
    • 13 октября, 2026
    • 20:52
    Acwa подписала меморандум с монгольской компанией SSP по экспорту электроэнергии в КНР

    Компания Acwa подписала меморандум о взаимопониманию в области сотрудничества с монгольской компанией Sun Steppe Power для изучения возможностей трансграничного экспорта электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в Китай.

    Как передает Report, об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA).

    Сообщается, что документ подписан в рамках 25-го Всемирного энергетического конгресса, который проходит в Саудовской Аравии до 15 октября в рамках Недели энергетики в Эр-Рияде, в присутствии министра энергетики и министра промышленности и минеральных ресурсов принца Абдулазиза бин Салмана бин Абдулазиза и председателя правления компании Acwa Мохаммада Абунайяна.

    Согласно меморандуму, стороны изучат возможности реализации проектов по производству возобновляемой энергии в Монголии для экспорта электроэнергии в Китай. Соглашение также предусматривает изучение проектов по созданию промышленных систем накопления энергии для солнечной и ветровой энергетики, а также необходимой инфраструктуры для передачи и экспорта электроэнергии в Китай или на другие согласованные рынки.

    Документ также предусматривает оценку трансграничного проекта целевой мощностью 4,5 ГВт с системой накопления энергии емкостью 500 МВт·ч.

    Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Саудовская Аравия Китайская Народная Республика (КНР)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей