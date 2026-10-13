Acwa подписала меморандум с монгольской компанией SSP по экспорту электроэнергии в КНР

Компания Acwa подписала меморандум о взаимопониманию в области сотрудничества с монгольской компанией Sun Steppe Power для изучения возможностей трансграничного экспорта электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в Китай.

Как передает Report, об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA).

Сообщается, что документ подписан в рамках 25-го Всемирного энергетического конгресса, который проходит в Саудовской Аравии до 15 октября в рамках Недели энергетики в Эр-Рияде, в присутствии министра энергетики и министра промышленности и минеральных ресурсов принца Абдулазиза бин Салмана бин Абдулазиза и председателя правления компании Acwa Мохаммада Абунайяна.

Согласно меморандуму, стороны изучат возможности реализации проектов по производству возобновляемой энергии в Монголии для экспорта электроэнергии в Китай. Соглашение также предусматривает изучение проектов по созданию промышленных систем накопления энергии для солнечной и ветровой энергетики, а также необходимой инфраструктуры для передачи и экспорта электроэнергии в Китай или на другие согласованные рынки.

Документ также предусматривает оценку трансграничного проекта целевой мощностью 4,5 ГВт с системой накопления энергии емкостью 500 МВт·ч.