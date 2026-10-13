Нидерландам потребуется 9,5 млрд евро для адаптации дорог к требованиям НАТО

Автомобильные и железные дороги Нидерландов на многих участках не соответствуют требованиям НАТО для перевозки тяжелой военной техники. На модернизацию транспортной инфраструктуры потребуется около 9,5 млрд евро.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Счетной палаты Нидерландов.

По оценкам аудиторов, около 5 млрд евро из указанной суммы необходимо непосредственно для выполнения технических требований альянса.

Ситуацию осложняют недостаточное финансирование и накопившиеся проблемы с обслуживанием инфраструктуры. На некоторых мостах уже действуют ограничения по скорости движения и массе транспортных средств.

Кроме того, перевозке военной техники препятствуют слишком низкие путепроводы. В отдельных случаях военным колоннам приходится объезжать такие участки.

Как отмечает портал NU.nl, Нидерланды играют важную роль в переброске военной техники НАТО по Европе благодаря своему расположению и развитой портовой инфраструктуре.

В рамках обязательств перед альянсом страна должна обеспечивать транспортировку не только собственных войск и техники, но и сил союзников.

По данным портала, Министерству обороны Нидерландов уже приходилось отклонять запрос одного из партнеров на перевозку военного груза из-за его чрезмерной массы.