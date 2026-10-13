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    Нидерландам потребуется 9,5 млрд евро для адаптации дорог к требованиям НАТО

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 21:13
    Нидерландам потребуется 9,5 млрд евро для адаптации дорог к требованиям НАТО

    Автомобильные и железные дороги Нидерландов на многих участках не соответствуют требованиям НАТО для перевозки тяжелой военной техники. На модернизацию транспортной инфраструктуры потребуется около 9,5 млрд евро.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе Счетной палаты Нидерландов.

    По оценкам аудиторов, около 5 млрд евро из указанной суммы необходимо непосредственно для выполнения технических требований альянса.

    Ситуацию осложняют недостаточное финансирование и накопившиеся проблемы с обслуживанием инфраструктуры. На некоторых мостах уже действуют ограничения по скорости движения и массе транспортных средств.

    Кроме того, перевозке военной техники препятствуют слишком низкие путепроводы. В отдельных случаях военным колоннам приходится объезжать такие участки.

    Как отмечает портал NU.nl, Нидерланды играют важную роль в переброске военной техники НАТО по Европе благодаря своему расположению и развитой портовой инфраструктуре.

    В рамках обязательств перед альянсом страна должна обеспечивать транспортировку не только собственных войск и техники, но и сил союзников.

    По данным портала, Министерству обороны Нидерландов уже приходилось отклонять запрос одного из партнеров на перевозку военного груза из-за его чрезмерной массы.

    Североатлантический альянс (НАТО) Нидерланды
    Niderlandda yolları NATO tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün 9,5 mlrd avroya ehtiyac var
    Netherlands may need €9.5 billion to upgrade roads and railways for NATO
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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