İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Niderlandda yolları NATO tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün 9,5 mlrd avroya ehtiyac var

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2026
    • 21:56
    Niderlandda yolları NATO tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün 9,5 mlrd avroya ehtiyac var

    Niderlandın avtomobil və dəmir yollarının çox hissəsi ağır hərbi texnikanın daşınması üçün NATO tələblərinə cavab vermir. Nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi üçün təxminən 9,5 milyard avro tələb olunacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Niderlandın Hesablama Palatasının hesabatında deyilir.

    Auditorların qiymətləndirməsinə görə, bu məbləğin təxminən 5 milyard avrosu birbaşa alyansın texniki tələblərini ödəmək üçün lazımdır.

    Vəziyyəti maliyyələşdirmənin kifayət qədər olmaması və yığılmış infrastrukturun saxlanılması problemləri mürəkkəbləşdirib. Bəzi körpülərdə artıq sürət və nəqliyyat vasitələrinin çəkisi məhdudiyyətləri mövcuddur.

    Bundan əlavə, hərbi texnikanın daşınması olduqca aşağı olan yol ötürücüləri ilə çətinləşir. Bəzi hallarda hərbi karvanlar bu hissələrdən yayınmaq məcburiyyətində qalır.

    "NU.nl" portalı qeyd edib ki, Niderland mövqeyi və inkişaf etmiş liman infrastrukturu səbəbindən NATO hərbi texnikasının Avropa boyunca daşınmasında mühüm rol oynayır.

    Ölkə alyans qarşısındakı öhdəliklərinin bir hissəsi olaraq, təkcə öz qoşunlarının və texnikasının deyil, həm də müttəfiq qüvvələrin daşınmasını təmin etməlidir.

    Portalın məlumatına görə, Niderlandın Müdafiə Nazirliyi artıq tərəfdaşlarından birinin hərbi yük daşımaq üçün etdiyi sorğunu həddindən artıq çəki səbəbindən rədd etməli olub.

    Avtomobil yolu Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Niderland krallığı
    Нидерландам потребуется 9,5 млрд евро для адаптации дорог к требованиям НАТО
    Netherlands may need €9.5 billion to upgrade roads and railways for NATO
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    23:43
    2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıb
    Maliyyə
    23:32
    Tramp: Latın Amerikasında narkokartel obyektlərinə zərbələr gücləndiriləcək
    Digər ölkələr
    23:19
    İstanbulda sel nəticəsində köməksiz qalan 3055 nəfər xilas edilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti