Niderlandda yolları NATO tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün 9,5 mlrd avroya ehtiyac var
- 13 oktyabr, 2026
- 21:56
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Niderlandın avtomobil və dəmir yollarının çox hissəsi ağır hərbi texnikanın daşınması üçün NATO tələblərinə cavab vermir. Nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi üçün təxminən 9,5 milyard avro tələb olunacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Niderlandın Hesablama Palatasının hesabatında deyilir.
Auditorların qiymətləndirməsinə görə, bu məbləğin təxminən 5 milyard avrosu birbaşa alyansın texniki tələblərini ödəmək üçün lazımdır.
Vəziyyəti maliyyələşdirmənin kifayət qədər olmaması və yığılmış infrastrukturun saxlanılması problemləri mürəkkəbləşdirib. Bəzi körpülərdə artıq sürət və nəqliyyat vasitələrinin çəkisi məhdudiyyətləri mövcuddur.
Bundan əlavə, hərbi texnikanın daşınması olduqca aşağı olan yol ötürücüləri ilə çətinləşir. Bəzi hallarda hərbi karvanlar bu hissələrdən yayınmaq məcburiyyətində qalır.
"NU.nl" portalı qeyd edib ki, Niderland mövqeyi və inkişaf etmiş liman infrastrukturu səbəbindən NATO hərbi texnikasının Avropa boyunca daşınmasında mühüm rol oynayır.
Ölkə alyans qarşısındakı öhdəliklərinin bir hissəsi olaraq, təkcə öz qoşunlarının və texnikasının deyil, həm də müttəfiq qüvvələrin daşınmasını təmin etməlidir.
Portalın məlumatına görə, Niderlandın Müdafiə Nazirliyi artıq tərəfdaşlarından birinin hərbi yük daşımaq üçün etdiyi sorğunu həddindən artıq çəki səbəbindən rədd etməli olub.