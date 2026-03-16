Лариджани призвал мусульманские страны определиться с позицией в региональном конфликте

Глава службы безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что мусульманские страны должны определиться с позицией в текущей региональной ситуации.

Как передает Report, с таким заявлением он выступил в соцсети Х.

По его словам, "Иран обеспокоен отсутствием поддержки" со стороны некоторых стран с мусульманским большинством на фоне ударов США и Израиля.

"Некоторые страны пошли еще дальше, объявив Иран своим противником просто потому, что он наносил удары по американским базам, а также по американским и израильским интересам на их собственной территории", - заявил Лариджани.

Иранский чиновник призвал к единству мусульман и добавил, что "Тегеран не стремится к доминированию в регионе".

"Нельзя ожидать, что Иран будет бездействовать, держа руки связанными, пока американские базы расположены в соседних странах", - говорится в заявлении.