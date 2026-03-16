Азербайджан и ЕС обсудили активизацию сотрудничества в сфере зеленой энергетики

Исполнительный директор Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС) (TEM-CECECO) Айсель Ягубова встретилась в Брюсселе с представителем ООН по промышленному развитию (UNIDO) в Европейском союзе Кристофом Ивето.

Как сообщает Report, информация об этом была размещена на странице UNIDO в соцсети X.

Встреча, в которой также принял участие посол Азербайджана в Бельгии, глава представительства при Европейском союзе Вагиф Садыгов, была направлена на активизацию сотрудничества в области зеленой энергетики в регионе (Южный Кавказ, Каспийское море – ред.) и стимулирование низкоуглеродного промышленного роста, говорится в публикации.