Азербайджан и ЕС обсудили активизацию сотрудничества в сфере зеленой энергетики
- 16 марта, 2026
- 20:11
Исполнительный директор Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС) (TEM-CECECO) Айсель Ягубова встретилась в Брюсселе с представителем ООН по промышленному развитию (UNIDO) в Европейском союзе Кристофом Ивето.
Как сообщает Report, информация об этом была размещена на странице UNIDO в соцсети X.
Встреча, в которой также принял участие посол Азербайджана в Бельгии, глава представительства при Европейском союзе Вагиф Садыгов, была направлена на активизацию сотрудничества в области зеленой энергетики в регионе (Южный Кавказ, Каспийское море – ред.) и стимулирование низкоуглеродного промышленного роста, говорится в публикации.
@CYvetot_ met with Aysel Yagubova, Executive Director @CECECOBaku and H.E. Vaqif Sadıqov, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Kingdom of Belgium. Discussion focussed on boosting clean energy collaboration and drive low‑carbon industrial growth in the ECO region. pic.twitter.com/0ZTUh6GW0n— UNIDO Brussels 🇪🇺🇺🇳 (@UNIDO_Brussels) March 16, 2026