Belçikada Cənubi Qafqazın yaşıl enerjiyə keçidi müzakirə olunub
- 16 mart, 2026
- 19:47
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Təmiz Enerji Mərkəzinin (TEM-CECECO) icraçı direktoru Aysel Yaqubova Brüsseldə BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının (UNIDO) Avropa ittifaqındakı nümayəndəsi Kristof İveto ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UNIDO-nun "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Azərbaycanın Belçikadakı səfiri, Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyinin rəhbəri Vaqif Sadıqovun da iştirak etdiyi görüş regionda (Cənubi Qafqaz, Xəzər dənizi – red.) yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığın fəallaşdırılması və aşağı karbonlu sənaye artımının stimullaşdırılmasına yönəlib.
@CYvetot_ met with Aysel Yagubova, Executive Director @CECECOBaku and H.E. Vaqif Sadıqov, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Kingdom of Belgium. Discussion focussed on boosting clean energy collaboration and drive low‑carbon industrial growth in the ECO region. pic.twitter.com/0ZTUh6GW0n— UNIDO Brussels 🇪🇺🇺🇳 (@UNIDO_Brussels) March 16, 2026