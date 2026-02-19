Кошта: Вступление Украины в ЕС - часть мирного плана по завершению войны

Председатель Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что настроен оптимистично касаемо вступления Украины в Евросоюз.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он сказал в ответ на вопрос о возможном присоединении Украины к блоку, как части мирного плана и гарантий безопасности.

Он подчеркнул, что совместная техническая работа, которую ведут Киев и Еврокомиссия, очень важна для скорейшего завершения этого процесса.

"Я не могу сказать, будет ли это в 2027 году, или даже в 2026 году, или позже, но важно то, что мы не можем упустить этот момент. Нельзя терять время", - заявил он, отметив, что процесс евроинтеграции является частью мирного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Это не только необходимо для укрепления мира после войны, но и является ключевым элементом будущего мирного соглашения. С этой точки зрения, как Украина, так и ЕС должны работать вместе, чтобы достичь этой цели", - сказал он.

По словам Кошты, впечатляет, что в разгар войны Украина проводит реформы и адаптируется к европейским условиям. "Для Украины это очень сложно. Можно себе представить, что значит для страны, находящейся в состоянии войны, одновременно проводить глубокие реформы для вступления в ЕС", - подчеркнул он.

Но, по словам Кошты, для ЕС это очень важно, чтобы официально открыть переговоры и продвинуться вперед в этом вопросе. В свою очередь все государства-члены Евросоюза будут стремиться выполнить свои обязательства перед украинским народом.

Он напомнил, что решение о выдвижении кандидатуры Украины на встпуление в ЕС было принято в июне 2022 года. И выразил уверенность, что все государства-члены блока "будут стремиться выполнить свои обязательства перед украинским народом".

Что касается несогласия Венгрии, она также проголосовала за выдвижение Украины. "Есть двусторонние вопросы между Венгрией и Украиной, и их нужно решать", - заметил глава Европейского совета.

Кошта выразил оптимизм, отметив, что "несмотря на все сложности, стороны смогут достичь результата очень скоро". "Эти переговоры иногда бывают сложными, я помню, моя страна ждала 9 лет, чтобы вступить в Европейский союз. А с Украиной все идет гораздо быстрее, чем с другими", - заявил он.