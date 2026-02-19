Дональд Трамп: Некоторые пытаются немного хитрить, со мной это не работает
Внешняя политика
- 19 февраля, 2026
- 19:00
Президент США Дональд Трамп заявил, что с ним невозможно вести политические игры.
Как сообщает Report, на первом заседании Совета мира он отметил, что ряд государств оперативно присоединились к инициативе, тогда как другие предпочли остаться в стороне и создают препятствия.
"Почти все согласились, а те, кто еще нет, согласятся. Некоторые пытаются немного хитрить. Это не работает. Со мной хитрить нельзя. Они немного играют, но в итоге все присоединяются, все.....Есть несколько, которых мы на самом деле не хотим, потому что с ними одни проблемы. Но это самый престижный совет из всех когда-либо созданных", - сказал Трамп.
