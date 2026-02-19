Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Дональд Трамп: Некоторые пытаются немного хитрить, со мной это не работает

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 19:00
    Дональд Трамп: Некоторые пытаются немного хитрить, со мной это не работает

    Президент США Дональд Трамп заявил, что с ним невозможно вести политические игры.

    Как сообщает Report, на первом заседании Совета мира он отметил, что ряд государств оперативно присоединились к инициативе, тогда как другие предпочли остаться в стороне и создают препятствия.

    "Почти все согласились, а те, кто еще нет, согласятся. Некоторые пытаются немного хитрить. Это не работает. Со мной хитрить нельзя. Они немного играют, но в итоге все присоединяются, все.....Есть несколько, которых мы на самом деле не хотим, потому что с ними одни проблемы. Но это самый престижный совет из всех когда-либо созданных", - сказал Трамп.

    Donald Tramp: Bəziləri elə bilir ki, mənimlə oynamaq olar, amma bu mümkün deyil
    Donald Trump: Some people try to be tricky, but it doesn't work with me
