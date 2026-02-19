Donald Tramp: Bəziləri elə bilir ki, mənimlə oynamaq olar, amma bu mümkün deyil
Xarici siyasət
- 19 fevral, 2026
- 18:44
ABŞ Prezidenti Donald Tramp onunla oynamağın mümkün olmadığını bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, Sülh Şurasının ilk iclasında ABŞ Prezidenti bildirib ki, adıçəkilən təsisata qoşulmayanların bəziləri çətinlik yaradırlar.
"Bir sıra liderlər bu təşəbbüsə tez qoşuldular. Bəziləri qoşulmayıb, bizə çətinlik yaratmaq istəyirlər. Bəziləri elə bilirlər ki, mənimlə oynamaq olar. Mənimlə oynamaq mümkün deyil", - Donald Tramp deyib.
