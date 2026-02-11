İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    ABŞ Venesuelaya neft və qaz kəşfiyyatı texnologiyalarının tədarükünə icazə verib

    • 11 fevral, 2026
    • 08:02
    ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi Venesuelaya neft və qaz istehsalı üçün mal və texnologiya tədarükünü əhatə edən əməliyyatları Amerika sanksiyalarından müvəqqəti azad olunması barədə lisenziya dərc edib.

    "Report"un məlumatına görə, sənəd nazirliyin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) tərəfindən dərc edilib.

    Söhbət Venesuelada neft və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi və ya istehsalı üçün mal, texnologiya, proqram təminatı və ya xidmətlərin tədarükündən gedir.

    Bundan əlavə, Maliyyə Nazirliyi Venesuela limanlarının və hava limanlarının fəaliyyətini dəstəkləyən əməliyyatları müvəqqəti olaraq azad edən lisenziya dərc edib.

    Минфин США разрешил поставки в Венесуэлу технологий для разведки нефти и газа

