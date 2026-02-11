Минфин США разрешил поставки в Венесуэлу технологий для разведки нефти и газа

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 11 февраля, 2026
    • 05:46
    Министерство финансов США опубликовало лицензию, которая временно выводит из-под американских санкций операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа.

    Как передает Report, документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

    Речь идет о поставках товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти и газа в Венесуэле.

    Кроме того, Минфин опубликовал лицензию, которая выводит из-под санкций операции для обеспечения эксплуатации портов и аэропортов Венесуэлы.

