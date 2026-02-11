Минфин США разрешил поставки в Венесуэлу технологий для разведки нефти и газа

Министерство финансов США опубликовало лицензию, которая временно выводит из-под американских санкций операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа.

Как передает Report, документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Речь идет о поставках товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти и газа в Венесуэле.

Кроме того, Минфин опубликовал лицензию, которая выводит из-под санкций операции для обеспечения эксплуатации портов и аэропортов Венесуэлы.