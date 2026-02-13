İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Norveçlə Fransa Ukraynaya 700 milyon dollardan çox hərbi yardım ayıracaq

    • 13 fevral, 2026
    • 03:21
    Fransa və Norveç Ukraynaya müşahidə və vəziyyətdən xəbərdar olma sahələrində, eləcə də aviasiya bombaları ilə bağlı yeni imkanlar yaradacaq saziş bağlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveç hökumətinin saytında yer alan məlumatda deyilir.

    "Ukrayna işğaldan sonra dördüncü qışını yaşayır. Rusiya hücumları nəticəsində ölkə nəhəng hərbi, mülki və humanitar ehtiyaclarla qarşı-qarşıyadır. Norveç və Fransa arasındakı yeni saziş bizə Ukraynanın ehtiyac duyduğu imkanların təmin edilməsində əməkdaşlığa şərait yaradır", – deyə Norveç Baş naziri Yonas Qar Störe qeyd edib.

    Bəyanatda bildirilib ki, saziş Norveç və Fransaya unikal zəruri müdafiə avadanlıqlarının fransız istehsalçılarından alınması və ya Fransanın ehtiyatlarından təmin edilməsi yolu ilə çatdırılmasında əməkdaşlıq imkanı verir. İlk mərhələdə Norveç təxminən 4,2 milyard norveç kronu (440 milyon dollar) ayırır, Fransa isə təxminən 3 milyard norveç kronu (300 milyon dollar) məbləğində kreditə zəmanət verir.

    Норвегия и Франция договорились о военной поддержке Украины на сумму более $700 млн

