Норвегия и Франция договорились о военной поддержке Украины на сумму более $700 млн

    • 13 февраля, 2026
    • 02:36
    Франция и Норвегия заключили соглашение, которое предоставит Украине новые возможности в сферах наблюдения и ситуационной осведомленности, а также авиационных бомб.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии.

    "Украина переживает четвертую зиму после вторжения. В результате российских атак страна сталкивается с огромными военными, гражданскими и гуманитарными потребностями. Новое соглашение между Норвегией и Францией позволяет нам сотрудничать в предоставлении возможностей, в которых нуждается Украина", – отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

    Соглашение, говорится в заявлении, дает Норвегии и Франции возможность сотрудничать в предоставлении уникального и необходимого оборонного оборудования путем его приобретения у французских производителей или предоставления из французских запасов. На первом этапе Норвегия выделяет около 4,2 млрд норвежских крон (440 млн долларов), а Франция гарантирует кредит в размере около 3 млрд норвежских крон (300 млн долларов).

