Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 13 fevral, 2026
- 03:56
Yaponiya sahillərində 5,5 gücündə zəlzələ baş verib.
"Report"un Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən məlumatına görə, yeraltı təkanlar Yaponiyanın cənubundakı Okinava prefekturası yaxınlığında qeydə alınıb.
Məlumata görə, zəlzələnin mərkəzi təxminən 300 min insanın yaşadığı Naha şəhərindən 106 km cənub-şərqdə, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
Son xəbərlər
03:56
Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
03:21
Norveçlə Fransa Ukraynaya 700 milyon dollardan çox hərbi yardım ayıracaqDigər ölkələr
02:51
"Atletiko" İspaniya Kubokunun yarımfinalında "Barselona"nı darmadağın edibFutbol
02:39
Foto
Azərbaycandan Ukraynaya göndərilən yardım aidiyyəti üzrə təhvil verilibXarici siyasət
02:13
Maduro Venesuelanın mövcud hökumətinin fəaliyyətini qiymətləndiribDigər ölkələr
01:48
ABŞ Senatı Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin maliyyələşdirilməsi layihəsini qəbul etməyibDigər ölkələr
01:27
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Sülh Ermənistanda revanşistlər üçün təhlükəyə çevrilib"Daxili siyasət
01:15
Zelenski müharibəni davam etdirməyə hazır olduğunu açıqlayıbDigər ölkələr
00:57