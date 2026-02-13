İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 03:56
    Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Yaponiya sahillərində 5,5 gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report"un Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən məlumatına görə, yeraltı təkanlar Yaponiyanın cənubundakı Okinava prefekturası yaxınlığında qeydə alınıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin mərkəzi təxminən 300 min insanın yaşadığı Naha şəhərindən 106 km cənub-şərqdə, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Yaponiya Zəlzələ prefektura
    У берегов Японии произошло сильное землетрясение

    Son xəbərlər

    03:56

    Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    03:21

    Norveçlə Fransa Ukraynaya 700 milyon dollardan çox hərbi yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    02:51

    "Atletiko" İspaniya Kubokunun yarımfinalında "Barselona"nı darmadağın edib

    Futbol
    02:39
    Foto

    Azərbaycandan Ukraynaya göndərilən yardım aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Xarici siyasət
    02:13

    Maduro Venesuelanın mövcud hökumətinin fəaliyyətini qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    01:48

    ABŞ Senatı Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin maliyyələşdirilməsi layihəsini qəbul etməyib

    Digər ölkələr
    01:27
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Sülh Ermənistanda revanşistlər üçün təhlükəyə çevrilib"

    Daxili siyasət
    01:15

    Zelenski müharibəni davam etdirməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:57

    Lyayen: "Vahid Avropa, vahid bazar" 2027-ci ilin sonuna qədər qitə iqtisadiyyatını dəyişdirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti