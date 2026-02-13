У берегов Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов префектуры Окинава на юге Японии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 106 км к юго-востоку от города Наха, где проживают порядка 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.