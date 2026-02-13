У берегов Японии произошло сильное землетрясение
Другие страны
- 13 февраля, 2026
- 03:50
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов префектуры Окинава на юге Японии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 106 км к юго-востоку от города Наха, где проживают порядка 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Последние новости
04:22
СМИ: Венесуэла передаст Chevron и Repsol новые нефтяные участкиДругие страны
03:50
У берегов Японии произошло сильное землетрясениеДругие страны
03:14
Фото
Гумпомощь, направленная Азербайджаном Украине, передана по назначениюВнешняя политика
02:36
Норвегия и Франция договорились о военной поддержке Украины на сумму более $700 млнДругие страны
02:09
Мадридский "Атлетико" разгромил "Барселону" в полуфинале Кубка ИспанииФутбол
01:47
Мадуро оценил действия правительства ВенесуэлыДругие страны
01:20
Сенат США отклонил проект финансирования Министерства внутренней безопасностиДругие страны
00:52
Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу: Лучше без сделки, чем с плохойДругие страны
00:38