СМИ: США на заседании Совета мира представят многомиллиардный план восстановления Газы

    • 12 февраля, 2026
    • 23:44
    Администрация США на 1-м заседании Совета мира 19 февраля в Вашингтоне представит план восстановления сектора Газа на миллиарды долларов.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназваных американских чиновников.

    По их словам, американский лидер Дональд Трамп на упомянутой встрече сообщит об учреждении "фонда на миллиарды долларов" для восстановления палестинского анклава. Отмечается, что в фонд будут вложены "щедрые пожертвования", предоставленные странами-членами Совета мира. "Люди пришли к нам с предложениями. Президент объявит о собранных средствах", - добавил источник.

    Американская сторона также сообщит о том, что ряд стран планируют предоставить "несколько тысяч военных" для участия в стабилизационных силах, которые, как ожидается, будут развернуты в секторе Газа в ближайшие месяцы, говорится в публикации.

    Отметим, что в заседании Совета мира примут участие представители не менее 20 государств, включая лидеров этих стран. Она будет посвящена сектору Газа, в том числе вопросам, касающимся управления анклавом.

