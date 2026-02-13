Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Сенат США отклонил проект финансирования Министерства внутренней безопасности

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 01:20
    Сенат США отклонил проект финансирования Министерства внутренней безопасности

    Сенат Конгресса США на процедурном голосовании не поддержал проект финансирования Министерства внутренней безопасности (МВБ).

    Как передает Report, трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

    В поддержку законопроекта, предусматривающего финансирование МВБ до конца финансового года (завершается в США 30 сентября), высказались 52 сенатора, против - 47. Для прохождения процедурного голосования, после которого могло бы состояться голосование по вопросу принятия законопроекта, документ должны были поддержать по меньшей мере 60 членов Сената.

    Таким образом, МВБ в полночь с пятницы на субботу (09:00 14 февраля по бакинскому времени) приостановит работу. Это будет уже третий по счету шатдаун (частичная приостановка работы правительства США) за последние месяцы.

    Напомним, что 3 февраля администрация США приняла закон о финансировании федерального правительства, завершив таким образом продлившийся почти четыре дня шатдаун. Единственным ведомством, чей бюджет не был утвержден, стало МВБ. Для него финансирование выделено только до 13 февраля включительно. К этому сроку Конгресс планировал согласовать поправки в бюджет входящей в его структуру Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

    Представители Демократической партии выступили за пересмотр законопроекта о финансировании МВБ после того, как в ходе операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США. По этой причине демократы планируют урезать бюджет ICE и внести коррективы в работу ведомства.

