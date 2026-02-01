Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Фон дер Ляйен: "Одна Европа – один рынок" изменит экономику континента к концу 2027 года

    • 13 февраля, 2026
    • 00:38
    Фон дер Ляйен: Одна Европа – один рынок изменит экономику континента к концу 2027 года

    На мартовском саммите Европейского совета будет представлена Дорожная карта и План действий по созданию "одного рынка для Европы" с целью повышения конкурентоспособности блока и ускорения экономического развития.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    "Одна Европа - один рынок" - именно такой была главная тема обсуждения, и это наша амбициозная цель", - сказала глава ЕК.

    Инициатива включает пять ключевых направлений: сокращение административной нагрузки на бизнес (ожидается снижение издержек на 15 млрд евро в год), запуск так называемого "28-го режима" (EU Inc), который позволит регистрировать компании в ЕС в течение 48 часов по единым правилам, формирование Союза сбережений и инвестиций, реформу энергетического рынка, а также меры по цифровизации и технологическому суверенитету.

    Кроме того, Еврокомиссия намерена представить предложения по пересмотру правил слияний для создания "европейских чемпионов" в стратегических областях и пакет инициатив в сфере ИИ, облачных технологий и микрочипов.

    По словам фон дер Ляйен, цель - завершить ключевые этапы экономических реформ к концу 2027 года.

    Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
    Lyayen: "Vahid Avropa, vahid bazar" 2027-ci ilin sonuna qədər qitə iqtisadiyyatını dəyişdirəcək
