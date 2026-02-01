Фон дер Ляйен: "Одна Европа – один рынок" изменит экономику континента к концу 2027 года

На мартовском саммите Европейского совета будет представлена Дорожная карта и План действий по созданию "одного рынка для Европы" с целью повышения конкурентоспособности блока и ускорения экономического развития.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Одна Европа - один рынок" - именно такой была главная тема обсуждения, и это наша амбициозная цель", - сказала глава ЕК.

Инициатива включает пять ключевых направлений: сокращение административной нагрузки на бизнес (ожидается снижение издержек на 15 млрд евро в год), запуск так называемого "28-го режима" (EU Inc), который позволит регистрировать компании в ЕС в течение 48 часов по единым правилам, формирование Союза сбережений и инвестиций, реформу энергетического рынка, а также меры по цифровизации и технологическому суверенитету.

Кроме того, Еврокомиссия намерена представить предложения по пересмотру правил слияний для создания "европейских чемпионов" в стратегических областях и пакет инициатив в сфере ИИ, облачных технологий и микрочипов.

По словам фон дер Ляйен, цель - завершить ключевые этапы экономических реформ к концу 2027 года.