İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Lyayen: "Vahid Avropa, vahid bazar" 2027-ci ilin sonuna qədər qitə iqtisadiyyatını dəyişdirəcək

    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 00:57
    Lyayen: Vahid Avropa, vahid bazar 2027-ci ilin sonuna qədər qitə iqtisadiyyatını dəyişdirəcək

    Mart ayında keçiriləcək Avropa Şurasının sammitində blokun rəqabət qabiliyyətini artırmaq və iqtisadi inkişafı sürətləndirmək məqsədilə "Avropa üçün vahid bazar"ın yaradılmasına dair yol xəritəsi və fəaliyyət planı təqdim olunacaq.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Aİ-nin qeyri-rəsmi sammitinin yekun mətbuat konfransında Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen açıqlama verib.

    "Vahid Avropa, vahid bazar" – müzakirələrin əsas mövzusu məhz bu idi və bu bizim iddialı hədəfimizdir", – deyə o bildirib.

    Təşəbbüs beş əsas istiqaməti əhatə edir: biznes üzərindəki inzibati yükün azaldılması (illik xərclərin 15 milyard avro azalacağı gözlənilir), şirkətlərin Aİ-də vahid qaydalarla 48 saat ərzində qeydiyyata alınmasına imkan verəcək "28-ci rejim"in işə salınması, Əmanət və İnvestisiya İttifaqının formalaşdırılması, enerji bazarının islahatı, habelə rəqəmsallaşma və texnoloji suverenlik üzrə tədbirlər.

    Bundan əlavə, Avropa Komissiyası strateji sahələrdə "Avropa çempionları"nın yaradılması üçün birləşmələrə dair qaydaların yenidən nəzərdən keçirilməsini, həmçinin süni intellekt, bulud texnologiyaları və mikrosxemlər sahəsində təşəbbüslər paketini təqdim etməyi planlaşdırır.

    Fon der Lyayenin sözlərinə görə, məqsəd 2027-ci ilin sonuna qədər iqtisadi islahatların əsas mərhələlərini başa çatdırmaqdır.

    “Vahid Avropa, vahid bazar” Ursula fon der Lyayen Avropa İttifaqı
    Фон дер Ляйен: "Одна Европа – один рынок" изменит экономику континента к концу 2027 года

    Son xəbərlər

    00:57

    Lyayen: "Vahid Avropa, vahid bazar" 2027-ci ilin sonuna qədər qitə iqtisadiyyatını dəyişdirəcək

    Digər ölkələr
    00:44

    "Bloomberg": Rusiya ABŞ ilə tərəfdaşlıq üçün dollarla hesablaşmalara qayıtmaq istəyir

    Region
    00:21

    Avropa "dərinləşdirilmiş əməkdaşlıq" mexanizminin tətbiqinə razılıq verməyə hazırdır – İCMAL

    Digər ölkələr
    00:03

    KİV: ABŞ Sülh Şurasının iclasında Qəzzanın bərpası üçün milyardlarla dollarlıq plan təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    23:47

    Tramp İranla sazişin mümkün bağlanma vaxtını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:42

    Almaniya 12 "Patriot" HHM sistemindən beşini Ukraynaya təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:35

    Meksika ABŞ və Kuba arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    23:17

    Zelenski: Rusiya energetika obyektlərinə kütləvi zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    23:06

    Britaniyanın Dövlət Mülki Xidmətinin rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti