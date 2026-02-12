Трамп назвал сроки возможной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключить сделку с Ираном в марте.

Как передает Report, об этом глава американской администрации рассказал, общаясь с журналистами в Белом доме.

"Наверное, в течение следующего месяца", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Трамп предрек Ирану "тяжелую" фазу, если переговоры сорвутся.

"Я буду разговаривать с иранцами столько, сколько мне нужно. Если мы не сможем достичь с ними сделки - перейдем ко второй фазе. Вторая фаза будет для них очень тяжелой. Я этого не хочу", - заявил президент США.

Напомним, что переговоры между Ираном и США прошли 6 февраля в Омане. Трамп назвал их успешными и сообщил, что диалог будет продолжен. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи также положительно оценил переговоры.