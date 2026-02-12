Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Трамп назвал сроки возможной сделки с Ираном

    12 февраля, 2026
    Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключить сделку с Ираном в марте.

    Как передает Report, об этом глава американской администрации рассказал, общаясь с журналистами в Белом доме.

    "Наверное, в течение следующего месяца", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

    При этом Трамп предрек Ирану "тяжелую" фазу, если переговоры сорвутся.

    "Я буду разговаривать с иранцами столько, сколько мне нужно. Если мы не сможем достичь с ними сделки - перейдем ко второй фазе. Вторая фаза будет для них очень тяжелой. Я этого не хочу", - заявил президент США.

    Напомним, что переговоры между Ираном и США прошли 6 февраля в Омане. Трамп назвал их успешными и сообщил, что диалог будет продолжен. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи также положительно оценил переговоры.

    Tramp İranla sazişin mümkün bağlanma vaxtını açıqlayıb
    Лента новостей