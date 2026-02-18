Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 18 февраля, 2026
    • 08:17
    В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

    10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

    11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    13. Проспект Бабека, в направлении центра;

    14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    15. Круг "20 Января";

    16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    17. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    18. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    19. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;

    20. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января".

    Bakıda 20 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
