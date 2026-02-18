В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 18 февраля, 2026
- 08:17
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Проспект Бабека, в направлении центра;
14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
15. Круг "20 Января";
16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
17. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
18. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
19. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;
20. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января".