При опрокидывании прогулочного судна в Китае погибли четыре человека

Прогулочное судно с 26 пассажирами на борту перевернулось в юго-западной провинции Юньнань, погибли по меньшей мере четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел возле туристической деревни Ляньсивань в городском округе Чусюн.

Комитет по обеспечению безопасности при Госсовете КНР распорядился проконтролировать расследование ЧП на провинциальном уровне и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Правоохранительные органы продолжают установление конкретных причин произошедшего.