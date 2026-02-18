Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    При опрокидывании прогулочного судна в Китае погибли четыре человека

    • 18 февраля, 2026
    • 08:41
    При опрокидывании прогулочного судна в Китае погибли четыре человека

    Прогулочное судно с 26 пассажирами на борту перевернулось в юго-западной провинции Юньнань, погибли по меньшей мере четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    Инцидент произошел возле туристической деревни Ляньсивань в городском округе Чусюн.

    Комитет по обеспечению безопасности при Госсовете КНР распорядился проконтролировать расследование ЧП на провинциальном уровне и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

    Правоохранительные органы продолжают установление конкретных причин произошедшего.

    Çində gəzinti gəmisinin aşması nəticəsində dörd nəfər həlak olub
