При опрокидывании прогулочного судна в Китае погибли четыре человека
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 08:41
Прогулочное судно с 26 пассажирами на борту перевернулось в юго-западной провинции Юньнань, погибли по меньшей мере четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел возле туристической деревни Ляньсивань в городском округе Чусюн.
Комитет по обеспечению безопасности при Госсовете КНР распорядился проконтролировать расследование ЧП на провинциальном уровне и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.
Правоохранительные органы продолжают установление конкретных причин произошедшего.
