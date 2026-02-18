İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Çində gəzinti gəmisinin aşması nəticəsində dörd nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 08:50
    Çində gəzinti gəmisinin aşması nəticəsində dörd nəfər həlak olub

    Çinin cənub-qərbindəki Yunnan əyalətində göyərtəsində 26 sərnişin olan gəzinti gəmisinin aşması nəticəsində azı dörd nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.

    Çinin Təhlükəsizliyin Təmin Edilməsi Komitəsi hadisənin istintaqına əyalət səviyyəsində nəzarət və təqsirkarların qanuna uyğun şəkildə məsuliyyətə cəlb olunması barədə göstəriş verib.

    Müvafiq orqanlar hadisənin konkret səbəblərini müəyyənləşdirmək istiqamətində iş aparır.

    Çin gəmi qəza
