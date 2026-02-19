Tramp Starmerdən Dieqo-Qarsiyaya nəzarəti Mavrikiyə verməməyi tələb edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 19 fevral, 2026
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün (dünən-red) Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə telefon danışığında onu Çaqos arxipelaqının bir hissəsi olan Dieqo-Qarsiya adasını Mavrikiyanın suverenliyinə verməməyə çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bunu "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Mən Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerə söhbətin ölkələrdən getdiyi təqdirdə, icarə müqavilələrinin yaxşı olmadığını və Hind okeanında strateji cəhətdən yerləşən Dieqo-Qarsiyaya hüquq, titul və maraq "iddia edən" hər kəslə 100 illik icarə müqaviləsi bağlamaqla ciddi səhv etdiyini söylədim", - o, bildirib.

    Trampın sözlərinə görə, ABŞ və Böyük Britaniya uzun illərdir güclü münasibətlərə malikdirlər, lakin Starmer əvvəllər heç kimin eşitmədiyi qurumların iddiaları səbəbindən bu vacib ada üzərində nəzarəti itirir. O, Hind okeanında böyük Amerika hərbi bazasına ev sahibliyi edən adanın regiondakı ölkələrin təhlükəsizliyini potensial xarici təhdidlərdən, xüsusən İrandan qorumaq üçün strateji əhəmiyyətini vurğulayıb.

    "Əgər İran razılaşma əldə etməmək qərarına gəlsə, ABŞ-nin yüksək qeyri-sabit və təhlükəli rejimin potensial hücumunun qarşısını almaq üçün Dieqo-Qarsiyadan və Ferfordda yerləşən aerodromdan istifadə etməsi lazım gələ bilər. Bu hücum potensial olaraq Birləşmiş Krallığa, eləcə də digər dost ölkələrə yönələ bilər", - Tramp vurğulayıb.

