Трамп потребовал от Стармера не отдавать контроль над Диего-Гарсия Маврикию

Президент США Дональд Трамп в сегодняшнем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером призвал его не передавать остров Диего-Гарсия, являющийся частью архипелага Чагос, под суверенитет Маврикия.

Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Я говорил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что аренда не годится, когда речь идет о странах, и что он совершает большую ошибку, заключая 100-летний договор аренды с кем бы то ни было, кто "заявляет" права, титул и интерес на Диего-Гарсия, стратегически расположенный в Индийском океане". - утверждает он.

По словам Трампа, США и Британию связывают прочные отношения на протяжении многих лет, однако Стармер теряет контроль над этим важным островом из-за претензий "субъектов, о которых ранее никто не слышал". Он подчеркнул стратегическию важность острова, на котором располагается крупная американская военная база в Индийском океане, для защиты безопасности стран региона от потенциальных внешних ургоз, в частности в лице Ирана.

"Если Иран решит не заключать сделку, может возникнуть необходимость в том, чтобы США использовали Диего-Гарсия и аэродром, расположенный в Фэрфорде, для предотвращения потенциального нападения со стороны крайне нестабильного и опасного режима - нападения, которое потенциально может быть направлено на Великобританию, а также на другие дружественные страны", - подчеркнул Трамп.