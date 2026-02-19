İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    19 fevral, 2026
    Çempionlar Liqası: İnter səfərdə məğlub olub, Atletik heç-heçə edib

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, daha dörd qarşılaşma keçirilib.

    "Qarabağ" öz meydanında "Nyukasl"a 1:6, "İnter" isə səfərdə "Budyo Qlimt"ə 1:3 hesabı ilə məğlub olub. "Atletik" Belçikada "Brügge" ilə heç-heçə (3:3) edib, "Bayer 04" isə Yunanıstanda "Olimpiakos"a iki cavabsız qolla qalib gəlib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

    18 fevral

    21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Nyukasl" (İngiltərə) – 1:6

    00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya) – 0:2

    00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "İnter" (İtaliya) – 3:1

    00:00. "Brügge" (Belçika) - "Atletik" (İspaniya) – 3:3.

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin cavab qarşılaşmaları bir həftə sonra keçiriləcək.

