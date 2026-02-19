Çempionlar Liqası: "İnter" səfərdə məğlub olub, "Atletik" heç-heçə edib
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 01:59
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, daha dörd qarşılaşma keçirilib.
"Qarabağ" öz meydanında "Nyukasl"a 1:6, "İnter" isə səfərdə "Budyo Qlimt"ə 1:3 hesabı ilə məğlub olub. "Atletik" Belçikada "Brügge" ilə heç-heçə (3:3) edib, "Bayer 04" isə Yunanıstanda "Olimpiakos"a iki cavabsız qolla qalib gəlib.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
18 fevral
21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Nyukasl" (İngiltərə) – 1:6
00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya) – 0:2
00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "İnter" (İtaliya) – 3:1
00:00. "Brügge" (Belçika) - "Atletik" (İspaniya) – 3:3.
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin cavab qarşılaşmaları bir həftə sonra keçiriləcək.
