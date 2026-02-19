Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
- 19 февраля, 2026
- 02:06
Состоялись еще четыре встречи стадии плей-офф Лига чемпионов УЕФА.
Как передает Report, Карабах на своем поле уступил Ньюкасл Юнайтед со счетом 1:6, а Интер в гостях проиграл Будё-Глимт - 1:3. Атлетик Бильбао в Бельгии сыграл вничью с Брюгге (3:3), а Байер 04 в Греции победил Олимпиакос - 2:0.
Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф, первые матчи
18 февраля
21:45. Карабах (Азербайджан) - Ньюкасл Юнайтед (Англия) - 1:6
00:00. Олимпиакос (Греция) - Байер 04 (Германия) - 0:2
00:00. Будё-Глимт (Норвегия) - Интер (Италия) - 3:1
00:00. Брюгге (Бельгия) - Атлетик Бильбао (Испания) - 3:3
Отметим, что ответные матчи плей-офф пройдут через неделю.
Последние новости
02:06
Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФАФутбол
01:54
BAE Systems призвал власти Британии прояснить планы по расходам на оборонуДругие страны
01:26
WSJ: США выводят все свои войска из СирииДругие страны
01:08
Гурбан Гурбанов: "Карабах" не смог оправиться после быстрых головФутбол
00:59
Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на ТбилисиДругие страны
00:21
Тренер "Ньюкасла": Ответный матч с "Карабахом" будет серьезнымФутбол
00:00
Фото
В Азербайджане наступил месяц РамазанРелигия
23:53
Трамп потребовал от Стармера не отдавать контроль над Диего-Гарсия МаврикиюДругие страны
23:42
Фото
Видео