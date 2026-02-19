Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Состоялись еще четыре встречи стадии плей-офф Лига чемпионов УЕФА.

Как передает Report, Карабах на своем поле уступил Ньюкасл Юнайтед со счетом 1:6, а Интер в гостях проиграл Будё-Глимт - 1:3. Атлетик Бильбао в Бельгии сыграл вничью с Брюгге (3:3), а Байер 04 в Греции победил Олимпиакос - 2:0.

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф, первые матчи

18 февраля

21:45. Карабах (Азербайджан) - Ньюкасл Юнайтед (Англия) - 1:6

00:00. Олимпиакос (Греция) - Байер 04 (Германия) - 0:2

00:00. Будё-Глимт (Норвегия) - Интер (Италия) - 3:1

00:00. Брюгге (Бельгия) - Атлетик Бильбао (Испания) - 3:3

Отметим, что ответные матчи плей-офф пройдут через неделю.